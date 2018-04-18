Manşet/18 Nisan 2018
Yaramazlara biraz batar!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’den yanıt geldi. Zeybekci, “Yeni sistemi kurup Türkiye’nin gelecekle ilgili o uzun yolculuğa çıkması lazım. Öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik anlamında ekonomik olarak olumlu bir adım” dedi.
17 Nisan 22.30 ‘FETÖ’nün Teknokent yapılanması’na yönelik yapılan soruşturma kapsamında, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ’üye olmamakla birlikte FETÖ’ye yardım etme’ suçlamasıyla, geçen hafta tutuklanan Ankara eski istihbarat şube müdürü Cihangir Ulusoy, avukatının itirazı üzerine serbest bırakıldı. İtirazı yapan avukat, Ulusoy’un ‘FETÖ’yle etkin mücadele’ ettiğini, darbe girişimi akşamı bombalanan Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde darbeci askerlerle çatıştığı bu nedenle […]
Halkların Demokratik Partisi (HDP) de erken seçim önerisine karşı “Hodri meydan” dedi.
Yazar Ayşe Hür’e Twitter paylaşımı nedeniyle bir yıl üç ay hapis cezası verildi.
Hükümet, Avrupa Komisyonu’nun ‘Türkiye raporu’na yanıt verdi: “Avrupa Birliği vazgeçmeye niyetimiz yok. Süslü bazı laflara karnımız tok, biz icraata bakıyoruz.”