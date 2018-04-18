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Yaramazlara biraz batar!

Manşet/18 Nisan 2018

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SON HABERLER

Bakan Zeybekci seçime onay verdi: Ekonomik açıdan olumlu bir adım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’den yanıt geldi. Zeybekci, “Yeni sistemi kurup Türkiye’nin gelecekle ilgili o uzun yolculuğa çıkması lazım. Öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik anlamında ekonomik olarak olumlu bir adım” dedi.

Darbe girişimi | Geçen hafta tutuklanan eski istihbarat şube müdürü serbest

17 Nisan 22.30 ‘FETÖ’nün Teknokent yapılanması’na yönelik yapılan soruşturma kapsamında, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ’üye olmamakla birlikte FETÖ’ye yardım etme’ suçlamasıyla, geçen hafta tutuklanan Ankara eski istihbarat şube müdürü Cihangir Ulusoy, avukatının itirazı üzerine serbest bırakıldı. İtirazı yapan avukat, Ulusoy’un ‘FETÖ’yle etkin mücadele’ ettiğini, darbe girişimi akşamı bombalanan Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde darbeci askerlerle çatıştığı bu nedenle […]

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