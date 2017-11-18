Manşet / 18 Kasım 2017
Yaramazlara biraz batar!
Deniz Gezmiş ve iki yol arkadaşı hakkındaki idam hükmü açık artırmayla satışa sunuldu.
17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf’ı ABD’de dolandıkıcılıktan tutuklatan eski savcı Preet Bharara, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu ‘yalancı’ diye niteledi.
Türkiye, NATO tatbikatında yaşanan olayla ilgili yalnızca iki kişinin görevden alınmasını yeterli bulmadı.
İzmir’in Çiğli ilçesinde üç yaşındaki Alperen Sakin’in ölümüne yol açan Özel Sevgi Yumağı Anaokulu’yla ilgili hazırlanan müfettiş raporunda okulda skandal uygulamlar bulunduğu ortaya kondu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NATO tatbikatındaki skandalın ‘özürle geçiştirilemeyeceğini’ söyledi.