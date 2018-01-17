17 Ocak 2017
Yaramazlara biraz batar!
Türk Hava Yolları (THY) ve alt markası Anadolujet, ek gelir sağlamak adına acil çıkışlardaki koltuklardan sonra diz mesafesi geniş koltuklardan da ek ücret almaya başladı. Dış hat uçuşlarında geniş koltuk seçimi yapacak olan yolcular 19 ila 79 dolar arası ek ücret ödeyecek.
İstanbul’da 1991 yılından bu yana faaliyette bulunan Beşiktaş Kültür Hizmet ve Sosyal Yardım Vakfı (Beltaş Vakfı), Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın görevden uzaklaştırılması ardından içine düştüğü ekonomik darboğazı gerekçe göstererek, 2017-2018 yılında bin 300 kadar öğrenciye verdiği bursu durdurdu.
Çiftlik Bank’ın üyelerine gönderdiği bir videoda, şirketin kripto para madeni kurduğu görüldü.
Dünya piyasalarının en popüler 10 kripto para biriminde bir gün içinde yüzde 40’lara varan değer kayıpları gözlendi.
Türkiye’nin NATO için önemli bir ülke olduğuna değinen Stoltenberg, Suriye’nin kuzeyinde sözü edilen türden bir güç oluşturulması hususunda kendilerine danışılmadığını anlattı.