Manşet/17 Nisan 2018
Yaramazlara biraz batar!
İngiliz internet gazetesi Independent’ın deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığı iddia edilen Duma’ya girdi ve izlenimlerini yazdı.
Fisk’in edindiği bilgilere göre Duma’dan servis edilen videolarda hastaneyi dolduran siviller kimyasal silah nedeniyle değil, hipoksi yani oksijen azlığı nedeniyle acı çekiyorlardı.
ABD’nin iadesini istediği tutuklu Amerikan vatandaşı rahip Andrew Craig Brunson ilk kez hakim karşısına çıktı.
Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı taslakta nafakanın ‘ömür boyu’ değil, beş aşamaya göre belirlenmesi öngörülüyor. Taslakta, toplu tazminat alternatifi de gündemde.
Özelleştirmeye çıkarılan Ilgın Şeker Fabrikası satıldı.
Aydın’ın İncirliova ilçesinde ataması yapılmayan 25 yaşındaki sosyal bilimler öğretmeni Merve Çavdar intihar etti.