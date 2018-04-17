Diken

Yaramazlara biraz batar!

Manşet/17 Nisan 2018

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SON HABERLER

Ortadoğu muhabiri Fisk Duma’da: Kimyasal zehirlenmesi değil, toz bulutuymuş

İngiliz internet gazetesi Independent’ın deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığı iddia edilen Duma’ya girdi ve izlenimlerini yazdı.

Fisk’in edindiği bilgilere göre Duma’dan servis edilen videolarda hastaneyi dolduran siviller kimyasal silah nedeniyle değil, hipoksi yani oksijen azlığı nedeniyle acı çekiyorlardı.  

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...