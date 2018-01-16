16 Ocak 2018
Yaramazlara biraz batar!
Hemen tüm kurumlarının erkeklere, erkekliğe ve doğal olarak ‘sığlığa’ teslim edildiği bir memlekette, Canan Kaftancıoğlu müesses nizamı ürküttü kuşkusuz.
Anayasa Mahkemesi’nin hakkında ‘hak ihlali’ kararı verdiği Mehmet Altan’ın avukatlarınca yapılan tahliye başvurusu üst mahkemece reddedildi.
ABD’deki ‘Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi’nin (NCMEC) bilgisayar IP’sini tespit ederek güvenlik güçlerine bildirdiği çocuk pornocusu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi çıktı. Türkiye’de misafir öğrenci olarak bulunan M.M. tutuklandı.
İstanbul’daki İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri’nin medikal firmalara toplamda 600 milyon TL’ye yakın borcu olduğu ve borçların da dört yıl gecikmeli ödendiği bildirildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin ‘Kuzey Ordusu’ açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.