Manşet/15 Nisan 2018
Yaramazlara biraz batar!
Üç kentte düzenlenen operasyonlarda toplamda 20 IŞİD şüphelisi gözaltına alındı.
Edirne’de hastanede doktoru tekme tokat döven iki kardeş, yargılandıkları davanın ilk duruşmasında salıverildi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) bir grup öğrenci, Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu’nun ölüm yıl dönümü için kampüs içerisinde yapmayı planladıkları anma programına rektörlük tarafından izin verilmemesine tepki gösterdi.
Isparta’ın Eğirdir ilçesinde dokuz MHP üyesi, İYİ Parti’nin etkinliklerine katıldıkları gerekçesiyle partiden ihraç edilecek.
ABD, Fransız ve İngiliz kuvvetlerinin Suriye’ye saldırmasını değerlendiren Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın şöyle konuştu: “Miraç gecesinde İngiltere’si, Amerika’sı, Fransa’sı İslam toprağını Müslüman ülkelerin halklarının, yöneticilerinin gözüne baka baka bombalıyor. İslam ülkelerinin yöneticilerinin bir kısmı da bundan memnuniyet duyduklarını söylüyorlar.”