Diken

Yaramazlara biraz batar!

Manşet/15 Nisan 2018

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SON HABERLER

Saadet, Suriye’nin Miraç gecesi vurulmasına tepkili: Türkiye’nin memnuniyeti zillettir

ABD, Fransız ve İngiliz kuvvetlerinin Suriye’ye saldırmasını değerlendiren Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın şöyle konuştu: “Miraç gecesinde İngiltere’si, Amerika’sı, Fransa’sı İslam toprağını Müslüman ülkelerin halklarının, yöneticilerinin gözüne baka baka bombalıyor. İslam ülkelerinin yöneticilerinin bir kısmı da bundan memnuniyet duyduklarını söylüyorlar.”

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