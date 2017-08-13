MANŞET / 13 Ağustos 2017
Yaramazlara biraz batar!
Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın isimlerinin fiilen yasaklandığını belirten İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, “Nuriye ve Semih’in isminin kullanıldığı yere müdahale edilmek isteniyor” dedi.
ABD dün gece Virginia eyaletinin Charlottesville şehrindeki ırkçı şiddetle sarsıldı. İki polis ve bir sivilin hayatını kaybettiği şiddet eylemleri sonucunda şehirde olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Olup bitenler karşısındaki şok, pankartlara da yansıdı: ‘Hala Nazileri protesto ettiğime inanamıyorum.’ Irkçılarla protestocular yer yer yumruk yumruğa girdi. Protestocu grupların üstüne araç süren ırkçı saldırgan bir kişinin […]
CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 2019 yılında yapılacak yerel seçimler için çalışmalar başladı.
Beşiktaş ve Konyaspor arasında Samsun’da oynanan Süper Kupa maçında ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartı açan taraftar tutuklandı.
ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville şehrinde ırkçıların başlattığı çatışmalar sonucunda iki polis ve bir sivil hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı. Şehirde olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. İç savaşın önde gelen generallerinden birine ait heykelin kaldırılacağının açıklanması ırkçı grupları harekete geçirmişti. Karşıt grupların da sokağa dökülmesi üzerine gerginlik tırmanmıştı. Vali Terry McAuliffe, bölgede güvenliği sağlanması […]