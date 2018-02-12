Manşet/12 Şubat 2018
Yaramazlara biraz batar!
Sahiden ‘bunlar iyi günlerimiz’ mi? Artık iki mevsime mi alışacağız? Temmuz ayında yaşanan dolular ya da ocak ayında yaşanan güneşli havalar olağandışı gelmeyecek mi? Daha çok ‘beton’la nereye kadar gidebiliriz?
Çin, bundan sonra Suriye iç savaş sürecine müdahil olacağını ilan etti.
“Siz yaklaşık 500 bin nüfusa sahip bir kente niye gireceksiniz? Kimin terörist olduğunu nasıl ayıracaksınız?”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile yaşanan sorunlara ilişkin olarak “Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak” diye konuştu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin HDP kongresindeki açıklamaları nedeniyle Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma başlattı.