Manşet/11 Ocak 2018

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a hakaret ettiği gerekçesiyle AKP’li vekili Hüseyin Kocabıyık’a, manevi tazminat cezası veren mahkemenin gerekçeli kararında ‘vatan haini’ ifadesinin kişilik haklarına yönelik saldırı değil, ağır eleştiri olduğu belirtildi.