Manşet/11 Ocak 2018

Yaramazlara biraz batar!
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, cemaatlerin denetlenmesi gerektiğini belirterek “Bu yapıların meçhul, gölgeli kalması problemdir” dedi.
Diyanet, 2018’deki eğitim faaliyet planını Milli Eğtim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), belediyeler, Emniyet, muhtarlıklar, fabrikalar ve apartmanları kapsayacak biçimde genişletti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlere ittifak yaparak girmeyeceklerini ancak ittifak yapmaları durumunda Demokrat Parti ve Saadet Partisi’ni seçeceklerini söyledi.
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a hakaret ettiği gerekçesiyle AKP’li vekili Hüseyin Kocabıyık’a, manevi tazminat cezası veren mahkemenin gerekçeli kararında ‘vatan haini’ ifadesinin kişilik haklarına yönelik saldırı değil, ağır eleştiri olduğu belirtildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı paylaşımında Türkiye’deki basın özgürlüğüne dikkat çekti.