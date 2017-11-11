Manşet / 11 Kasım 2017
Yaramazlara biraz batar!
ABD’li komedyen ve oyuncu Louis C.K., beş kadın tarafından cinsel istismarla suçlandı. ‘Louie’ ve ‘Horace and Pete’ dizilerinin yaratıcısı 50 yaşındaki ABD’li aktör ve komedyen Louis C.K.’in ‘I Love You, Daddy’ adlı yeni filmi, 17 yaşındaki kızı, pedofil olduğu konuşulan film yapımcısı tarafından istismar edilen bir televizyon yazarıyla ilgili. Reddetmişti New York Times’a konuşan Dana Min Goodman, […]
ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Michael Flynn ile Rusya arasındaki ilişkileri inceleyen özel yetkili savcı Robert Mueller, Fethullah Gülen’in kaçırılarak Türkiye hükümetine teslim edilmesi karşılığında Flynn ve oğluna 15 milyon dolar teklif edildiğine dair iddiaları inceliyor.
Diyarbakır Barosu’nun eski Başkanı Tahir Elçi’nin cenaze törenine ait bir fotoğrafı paylaşan yurttaş için savcılık, “Terör örgütü mensubunun cenazesine ait olan bir fotoğraf” dedi.
Yoğun bakımdaki CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın durumuyla ilgili bilgi veren Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal’ın yaşamsal bulgularının iyi olduğunu söyledi.
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala, mesaj gönderdi: “Adaletin er ya da geç tecelli edeceğini umut ediyorum.”