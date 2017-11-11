Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Manşet / 11 Kasım 2017

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SON HABERLER

Bu kez Louis C.K: Cinsel istismarla suçlanan komedyenin yeni filminin gösterimi iptal

ABD’li komedyen ve oyuncu Louis C.K., beş kadın tarafından cinsel istismarla suçlandı. ‘Louie’ ve ‘Horace and Pete’ dizilerinin yaratıcısı 50 yaşındaki ABD’li aktör ve komedyen Louis C.K.’in ‘I Love You, Daddy’ adlı yeni filmi, 17 yaşındaki kızı, pedofil olduğu konuşulan film yapımcısı tarafından istismar edilen bir televizyon yazarıyla ilgili. Reddetmişti New York Times’a konuşan Dana Min Goodman, […]

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