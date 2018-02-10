Manşet / 10 Şubat 2018
Yaramazlara biraz batar!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı çok başarılı bulduğunu söyleyen oyuncu Hülya Koçyiğit, “Kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür. Çok fazla atıp tutuyorlar” diye konuştu.
LGBTİ Onur Yürüyüşü için “Onları yürütmeyeceğiz, caddeyi kapatırız gelemezler” diyen Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican’ın sözleri ‘ifade özgürlüğü’ sayıldı.
Almanya merkezli yayın kuruluşu Deutsche Welle’ye mülakat veren AKP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, söz tutuklu gazeteci Deniz Yücel’e ve insan haklarına gelince söyleyecek söz bulamadı.
Eşi ve kendisi hakkında ortaya atılan ‘FETÖ soruşturması yürütülüyor’ iddialarına köşesinde yanıt veren Habertürk yazarı Nagehan Alçı, hükümetin ‘yargıya müdahale etmekle’ suçlandığı dönemde şöyle yazdı: “Ben bu davalara karşı çıktığım için devlet ve yargı üst düzey yetkilileri tarafından ‘saf olmak’la, yanlış davranmakla itham edildim.”
AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bugün yaptığı görüşmesinde seçim ittifakı konusunda herhangi bir zemin oluşturacak bir değerlendirme yapılmadığını belirtti.