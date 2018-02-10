Diken

Yaramazlara biraz batar!

Manşet / 10 Şubat 2018

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SON HABERLER

Devlet ve yargı, gazeteci davaları için Alçı’yı eleştirmiş: Sırayla hepsi tutuklanacak

Eşi ve kendisi hakkında ortaya atılan ‘FETÖ soruşturması yürütülüyor’ iddialarına köşesinde yanıt veren Habertürk yazarı Nagehan Alçı, hükümetin ‘yargıya müdahale etmekle’ suçlandığı dönemde şöyle yazdı: “Ben bu davalara karşı çıktığım için devlet ve yargı üst düzey yetkilileri tarafından ‘saf olmak’la, yanlış davranmakla itham edildim.”

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