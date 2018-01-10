Manşet/10 Ocak 2018
Yaramazlara biraz batar!
Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, eş başkan Selahattin Demirtaş’tan boşalan koltuğa ‘bir Türk’ün göz dikmemesi gerektiğini’ söyledi.
Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, eş başkan Selahattin Demirtaş’tan boşalan koltuğa ‘bir Türk’ün göz dikmemesi gerektiğini’ söyledi.
Hayvanlara eziyeti önlemek amacıyla hazırlanan kanun tasarısı taslağı torba taslağa dönüştürüldü. Hayvanlara işkence yapanlar, öldürenlere 4.5 yıl, nesli yok olma tehlikesi altında olan hayvanları öldürenlere yedi yıla kadar hapis cezası geliyor.
Partinin eş başkanlığına ‘bir Türk’ün göz diktiğini’ belirterek HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e yönelik ağır ifadeler kullanan eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, gelen tepkilerin ardından HDP’den istifa etti.
CHP genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan, OHAL’in altıncı kez uzatılmasını ‘bonzai bağımlılığı’na benzetti.
HDP, partinin eski Şırnak milletvekili Hasip Kaplan’ın sözlerini ‘ırkçı’ diye nitelerken partinin görüşlerini yansıtmadığını bildirdi.