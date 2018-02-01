Manşet/1 Şubat 2018
Yaramazlara biraz batar!
ABD, Kudüs’ü başkent olarak tanıyınca intifada çağrısı yapan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’yi ‘küresel terör’ listesine aldı.
Şanlıurfa’nın Harran ve Akçakale ilçelerinde geçen yıl toplamda 13 milyon lira haksız kazanç edilde ettikleri öne sürülen 370 kişi tutuklandı.
2019 seçimlerine ittifak yaparak gitmeyi düşünen AKP ve MHP’nin, küçük partilerin sandıktaki olası işbirliğinin önünü kesmek için ittifak oluşumlarına Meclis’e girebilmeleri yüzde 12-15 oranında oy alma koşulu getirmeyi planladığı ortaya çıktı.
Almanya, büyükelçiliğini ‘çözüm olmadıkça’ Kudüs’e taşımayacağını bildirdi.
Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…