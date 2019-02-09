Mankafalar için kadınları anlama kursu

ELÇİN POYRAZLAR

ABD’de üniversite kampüslerinde son yıllarda taciz ve tecavüz vakalarında artış yaşanınca öğrencilere cinsel rıza üzerine dersler verilmeye başlandı.

Bir erkeğin ilgilendiği kadının cinsel birliktelik isteyip istemediğini iyice anlaması ve kadınlar için de cinsel rızayı nasıl açıkça gösterecekleri ya da bu yöndeki talepleri nasıl reddedecekleri anlatılıyor bu derslerde.

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Fotoğraf: DHA

Türkiye’de giderek artan ve yaptırımsız kalan taciz, tecavüz hatta cinayet vakaları buna benzer kursların acilen eğitim sistemi içinde yer almasını gerektiriyor.

Kadınları anlamayan ya da anlamamakta ısrar eden erkekler, hızlandırılmış kursa buyurun:

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Ders 1: Kadın sizin bedeninizin ya da ruhunuzun bir uzantısı değil. Sizden bağımsız ve değerli bir varlık. Bir insan. O yüzden sizin onunla ilgili hisleriniz onu bağlamaz, sadece sizi bağlar. Çok aşık olduğunuzu savunuyor ve karşılık alamamaktan şikayet ediyorsanız derdinizin üstüne bir bardak soğuk su içmekten yapacak bir şeyiniz yok. Tecavüz ettiğiniz bir kadının size aşık olması imkansız.

Ders 2: Bir kadın hayır dediğinde. O HAYIR demektir. ‘Naz yapıyor, ağzı bir şey söylüyor gözleri başka şey söylüyor. Bana kuyruk sallıyor. Beni reddederek arzumu perçinliyor‘ gibi düşünceler ancak bir narsist-psikopatın bakış açısı olabilir. Bir kadın hayır diyorsa o yüzde 300 hayırdır. Emin olun bir kadın sizi gerçekten isterse elde etmesini bilir. Bağrınıza taş basın ve efendice defolup gidin.

Ders 3: Bir kadın belki diyorsa onun da yüzde 30’u evet, yüzde 70’i hayır demektir. Kadınların ‘belki’yi hangi koşullarda söylediğini iyi tartın. Siz kadının patronu, hocası, aile büyüğü, finansal anlamda bağımlı olduğu bir kişiyseniz kadının sizin cinsel taleplerinize yanıt verirken sonuçlarını her zaman düşüneceğini unutmayın. Pek çok kadın mecbur kaldığı için cinsel ilişkiye evet diyebiliyor. Bu kadını sizinle suç ortağı yapmaz aksine sizi kendi nüfusunu kullanan bir pislik yapar.

Ders 4: Önemli bir ders. Bir kadın gece sokağa çıktı, bara gitti, alkol içti, mini etek giydi, erkeklerle flört etti, bakire değildi, beni bakışlarıyla ya da bacaklarıyla tahrik etti gibi bahaneleri kendi cinsel sapıklıklarınızı açıklamak için kullanıyorsanız, suç eylemlerinizi haklı gören su katılmamış bir psikopatsınız demektir. Kot pantolonu çok dardı diye bir erkeğe tecavüz eden bir kadın gördünüz mü?

Ders 5: Bir kadın evet derse şanlısınız. Ancak bu ‘evet’in bile koşullu bir evet olduğunu unutmayın. Evet’in içinde yüzde 20 hayır her zaman sabittir. Sizinle kendi özgür iradesiyle sevişmeyi kabul eden yetişkin bir kadın yolda fikrini değiştirebilir ya da sevişme sırasında vazgeçebilir. Onun fikri, onun isteği. Bir kadın cinsellik konusunda paşa gönlü ne isterse yapar. Aynı sizin yaptığınız gibi.

Ders 6: Hiçbir sağlıklı kadın sözlü ya da fiziksel tacizden hoşlanmaz. Kadınların nelerden hoşlandığını anlamak için kendi zavallı cinsel deneyimleriyle böbürlenen erkeklerle değil kadınlarla konuşun. Unutmayın cinsellikte kadının tatmini erkeğinkinden önceliklidir. Eğer beceremiyorsanız, terapiste gidin, dersler alın.

Ders 7: Kadınları sevmeyen, aşağılayan, kötü davranan ve seks nesnesi olarak gören hiçbir erkek kadınları elde etme konusunda başarılı olamaz. Kadınları sevmeyi öğrenin. Mankafanız bunu da almıyorsa, aseksüelliği deneyin.