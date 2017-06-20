Manisa’nın ardından Kastamonu: Sekiz asker hastanelik oldu

Manisa’daki asker zehirlenmeleri vakasının ardından bu kez de Kastamonu’da sekiz asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu 5’inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’nda ikisi uzman çavuş, altısı er sekiz askerde iftardan sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri oluştu.

Hastaneye kaldırılan askerlerde gıda zehirlenmesi tespit edilirken, serum tedavisi uygulandı. Sağlık durumlarının da iyi olduğu belirtildi.

Kastamonu Devlet Hastanesi’nden bilgi alan İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri akşam yemeğinde dağıtılan menünün zehirlenmeye yol açmadığını ifade etti.

Tedavi altına alınan askerlerden uzman çavuşun kantinden kek alıp yedikten sonra rahatsızlandıklarını söylediği belirtildi.