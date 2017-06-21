Manisa’daki zehirlenmeyle ilgili subay ve astsubay rütbeli altı asker gözaltında

Manisa’da şu zamana kadar bini aşkın askerin zehirlendiği skandalla ilgili altı asker gözaltına alındı. Subay ve astsubay rütbesindeki askerler gıda denetleme bölümünde görevli.

Zehirlenen 800 askerin tamamı taburcu olmuştu.

Manisa’da 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda zehirlenen askerlerin tamamı taburcu olmuştu. Birkaç hafta içinde binin üzerinde askerin zehirlendiği, bir askerin hayatını kaybettiği Manisa’da birliklere yemek veren Rota şirketinden 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 25 kişiden 16’sı serbest bırakılırken, dokuz şüpheli ise ‘taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak ve çok sayıda kişinin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına sebebiyet’ vermek suçundan mahkemeye sevk edildi.

Gözaltındaki 15 kişinin ise emniyetteki sorguları sürüyor.