Manisa’daki kışlaya yemek veren şirket: Sonuçlar gelmeden itham edilmek üzücü

Manisa’daki askerlerin zehirlendiği kışlanın yemek tedarikçisi Rota Yemekçilik yaptığı yazılı açıklamada, “Laboratuvar sonuçları gelmediği halde şirketin bu kadar baskıya ve ithama maruz kalması üzüntü verici” denildi.

1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda önceki gün 69, dün de akşam yemeğinin ardından 731 asker rahatsızlanmıştı.

Yemek şirketinden 21 kişi gözaltına alınırken, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, şirketle sözleşmenin feshedildiğini duyurmuş ve hiç yemek yemediği halde zehirlenen askerlerin bulunduğunu söylemişti.

Günde yaklaşık 130 bin kişiye yemek verdiğini aktaran şirket, durumun Babalar Günü’nde yaşanmasından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Rota Yemekçilik 2005 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteriyor. Şirketin yaklaşık 2 bin 500 çalışanı bulunuyor. Birçok kuruma sunulan tüm yemekler, sağlık koşullarına uygun, büyük bir titizlikle hazırlanıyor. Ortada henüz, herhangi bir tarafın sorumluluğunu ortaya koyan bilimsel bir rapor yok. Laboratuvar sonuçları gelmediği halde şirketin bu kadar baskıya ve ithama maruz kalması üzüntü verici.”

Işık’ın “İşin ilginç yanı hiç yemek yemediği halde etkilenen askerimiz var. Sadece çorba ve cacık yediği halde etkilenen var. Bu askerlerimizin ifadesi” sözlerini ‘önemli bulduklarını’ kaydeden şirketin açıklamasına şöyle devam edildi: “Ortaya çıkacak laboratuvar sonuçları durumu tüm açıklığı ile ortaya koyacaktır. Ayrıca, geçen mayıs ayında Kredi Yurtlar Kurumu ve Kırkağaç Kışlası’nda da zehirlenme vakaları yaşanmıştır. Ki bu kurumlara şirketimiz yemek vermiyor.”