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Manisa’daki kışlada yemeğin ardından 500 asker hastanelik oldu


 

Manisa’da dün olduğu gibi bugün de kışladaki akşam yemeğinin ardından 500 asker hastanelik oldu.

Fotoğraf: DHA

1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda yaklaşık 500 asker, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.

‘Daha ciddi’

Merkezefendi Devlet Hastanesi’ne giderek askerleri ziyaret eden Vali Mustafa Hakan Güvençer, “Akşam yemeğinden sonra kusma ve bulantı şikayetiyle yaklaşık 300 Mehmetçik hastanelerde, 200 asker de komutanlık bünyesindeki revirde müşahede altına alındı. Hastalığın sebebi ve teşhisi konusunda şu anda resmi açıklama yapabilecek durumda değiliz, laboratuvar sonuçlarını bekliyoruz” diye konuştu.

Vali, “Askerlerimizin neyden etkilendiğini tam olarak belli değil. Üzücü olan durum, bazı askerlerimizin durumu düne göre daha ciddi” dedi.

5’inci vaka

Albay Arif Seyhun Kışlası’nda ilk olarak 23 Mayıs tarihinde 1049 asker gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış, er Hüsnü Özel yaşamını yitirmişti.

27 Mayıs tarihinde bu kez, Kırkağaç 6’ncı Jandarma Komando Er Eğitim Alayı’nda zehirlenme vakası yaşanmış, 70 asker hastaneye kaldırılmıştı.

Dün de Manisa 1’inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı General Seyfettin Çalbatur Kışlası’nda 69 asker hastanede tedaviye alınmıştı.

Benzer bir vaka Diyarbakır’da da meydana gelmişti.

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