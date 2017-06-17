Manisa’daki kışlada yemeğin ardından 400 asker hastaneye kaldırıldı

Manisa’da dün olduğu gibi bugün de kışladaki akşam yemeğinin ardından 400 asker hastaneye kaldırıldı.

1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda yaklaşık 400 asker, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.

Vali Mustafa Hakan Güvençer, Merkezefendi Devlet Hastanesi’ne giderek askerleri ziyaret etti.

‘Daha ciddi’

Güvençer, hastane çıkışı gazetecilere “Askerlerimizin neyden etkilendiğini tam olarak belli değil. 400’e yakın askerimiz rahatsızlandığını öğrendik. Üzücü olan durum, bazı askerlerimizin durumu düne göre daha ciddi” dedi.

4’üncü vaka

Albay Arif Seyhun Kışlası’nda ilk olarak 23 Mayıs tarihinde 1049 asker gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış, er Hüsnü Özel yaşamını yitirmişti.

27 Mayıs tarihinde bu kez, Kırkağaç 6’ncı Jandarma Komando Er Eğitim Alayı’nda zehirlenme vakası yaşanmış, 70 asker hastaneye kaldırılmıştı.

Dün de Manisa 1’inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı General Seyfettin Çalbatur Kışlası’nda 69 asker hastanede tedaviye alınmıştı.