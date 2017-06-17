Manisa’daki kışlada yemeğin ardından 200 asker hastaneye kaldırıldı

Manisa’da dün olduğu gibi bugün de kışladaki akşam yemeğinin ardından 200 asker hastaneye kaldırıldı.

1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda yaklaşık 200 asker, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.

Vali Mustafa Hakan Güvençer, Merkezefendi Devlet Hastanesi’ne gelerek askerleri ziyaret etti.

‘Durum kritik’

Güvençer, hastane çıkışı gazetecilere “Askerlerimizin neyden etkilendiğini tam olarak belli değil. Edindiğimiz bilgilere göre 200 yakın askerimiz rahatsızlandığını öğrendik, şu an araştırıyoruz. Üzücü olan durum, bazı askerlerimizin durumu kritik” dedi.

Aynı kışlada dün de 60 asker akşam yemeğinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Komutanlığa bağlı başka bir kışlada ise geçen ay yüzlerce asker benzer gerekçeyle hastaneye kaldırılmış, bir asker hayatını kaybetmişti.