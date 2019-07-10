Manisa’da zincirleme kaza: Altı ölü, 20 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşanan zincirleme kazada altı kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

Salihli’ye bağlı Adala Mahallesi yakınlarında yolcu otobüsü, otomobil ve pick-up kamyonetin karıştığı zincirleme kazada, ilk belirlemelere göre altı kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 18.00 sıralarında, Salihli- Demirci yolu Adala Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli’den Demirci yönüne giden 40 AAF 250 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı öne sürülen 45 LE 989 plakalı panelvan minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan panelvan minibüse arkadan gelen 48 ABL 718 plakalı otomobil çarpıp, yoldan çıktı. Diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybedenlerden beşi inşaat işçisi

Can pazarının yaşandığı kazada, panelvan minibüste bulunan inşaat işçilerinden beşi olay yerinde, biri de hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Ölenlerin panelvan sürücüsü Ahmet Yuca ile araçta bulunan Çınar Baysak, Erol Kilit, Mehmet Yanar, Rahim Aydın ve Şeref Öktem olduğu belirlendi.

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi de yaralandı. Minibüste sıkışarak yaşamlarını yitirenler itfaiye ve kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Yaralılar ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahalelerin ardından ambulansla ilçedeki özel hastaneler ile Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Uzun süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, kaza yapan araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.