Manisa’da yolcu otobüsü TIR’la çarpıştı: 20 yaralı

Kula İlçesi’nde, yolcu otobüsünün TIR’a arkadan çarpması sonucu ikisi ağır 20 yolcu yaralandı.
Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında, İzmir- Ankara D-300 karayolu üzerinde, meydana geldi. Ankara’dan İzmir’e giden, Barış Doğrusöz yönetiminde Anadolu Turizm’e ait şehirlerarası yolcu otobüsü, önünde seyreden Halil Zeybek yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı.
Kazada, 27 yolcunun bulunduğu otobüsteki 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan iki yolcuyu kurtarırken, yaralı 20 yolcu ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunuyor. İzmir yönüne yaklaşık 1,5 saat kapalı kalan yol, araçların çekilmesiyle normal seyrine döndü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.