Manisa’da yolcu otobüsü TIR’la çarpıştı: 20 yaralı

George Soros, Türkiye siyasetinde uzunca dönemdir nefret objesiydi. Ulusalcılar başta olmak üzere siyasetin hemen her kesimi Soros’un ‘turuncu devrim’ ihraç eden, emperyalizmin ajanı olduğu konusunda hemfikirdi. Öyle ki, bir dönem komplo teorilerinin de mutlaka eşlik ettiği nefret dalgası ‘Sorospu çocukları’ diye küfür bile icat etmişti.