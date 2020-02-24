Manisa’da yine 4.8’lik deprem: 20 artçı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 05:43’te Manisa’da yine 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Fotoğraf: DHA

Manisa Akhisar’ın Karabörklü Mahallesi’nde dün saat 15:40’ta 4.8 büyüklüğünde deprem olmuştu.

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Yine aynı bölgede yaşanan ve derinliği 7 kilometre olan deprem, başta Manisa il merkezi olmak üzere, çevre ilçeler ve İzmir’de de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise (KRDAE), depremin büyüklüğünü 5.0, derinliğini ise 6.7 kilometre olarak kaydetti.

20 artçı

4.8’lik iki depremden sonra bölgede 3.7 ila 1.6 arasında değişen 20 artçı sarsıntı yaşandı.

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‘Olumsuzluk yok’

Manisa Valiliği’nin depremle ilgili açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı: “24.02.2020 tarihinde saat 05.43 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.”



