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Manisa’da toplu taşımada ‘bebek arabası yasağı’na: ‘Kadınlar sokağa çıkmasın’ demek

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Manisa’da toplu ulaşımda bebek arabalarının açık şekilde halk otobüslerine bindirilmesinin yasaklanmasını kadın ve çocuklar protesto etti: “Bu yasak ‘Kadınlar sokağa çıkmasın’ demek.” 

Fotoğraflar: DHA

Sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup kadın, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda buluştu.

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Eylemde çocuklar ve kadınlar, ‘Ulaşım hakkımız engellenemez’, ‘Bebek arabama dokunma’, ‘Çocuk doğurdum diye evde mi oturalım’, ‘Halktan biriyim halk otobüsüne binerim’ yazılı dövizler taşıdı.

‘Bütün bunlar için en az üç kol gerekiyor’

Grup adına açıklama yapan Raziye Aktürk, “Bu karara göre, bebek arabasıyla halk otobüsüne binecek olan kişi üstün yetenekli olmalı. Aynı anda hem bebeği, hem bebeğin çantasını, hem de bebek arabasını kapatıp elinde tutarak otobüse binmeli. Bütün bunlar için en az üç kol gerekiyor. Bu karara gerekçe olarak, ‘bebek arabalarının engellilerin otobüste yer bulmasını engellediği’ öne sürülmüş. Oysa bu karar genç, yaşlı, hamile, engelli hepimizin güvenli seyahat etmesine engel oluyor. Sefer sayıları artırılıp hepimizin güvenli şekilde otobüslere binmesi sağlanabilir.

Bu yasak ‘Kadınlar üç çocuk, beş çocuk doğursun ama sokağa çıkmasın’ demek. Bu yasak balık istifi gibi toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan emekçi anne ve babaların canı çıksın demek. Bu uygulamaya bir an önce son verilmelidir. Yasaktan vazgeçilip çözümler üretilinceye kadar mücadelemiz sürecek.”

Açıklama ardından eyleme katılan kadınlar, çocuklarla birlikte alandan ayrıldı.

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