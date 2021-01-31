Manisa’da tarla yolunda dört gencin cesetleri bulundu: Üçünün silahla başlarından vurulduğu belirlendi

Manisa’nın Ahmetli ilçesi Kestelli Mahallesi’nde tarla yolunda dört gence ait cesetler bulunduğu ve üçünün silahla başlarından vurulduğu aktarıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Akçeşme mevkisinde tarlasından dönen bir çiftçi, yol kenarında bir aracın yanında dört ceset görerek durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

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Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede, S. (23) ve Ü.Z (20) ile M.Z (22) ve N.D’nin (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu kişilerden üçünün av tüfeğiyle başlarından vurulduğu, birinde ateşli silah ya da kesici, delici alet yarası olmadığı, söz konusu tüfeğin ise M.Z’nin babasına ait olduğu tespit edildi.

Cesetler, incelemelerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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Olayın aydınlatılması ve cesetleri bulunan kişilerin kesin ölüm nedeninin belirlenmesine ilişkin çalışma sürüyor.