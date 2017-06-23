Manisa’da su lağım kokuyormuş, bakan ‘sabotaj’ iddiası peşinde!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa’da askerlerin zehirlenmesinde sabotaj iddiasının da gündemlerinde olduğunu söyledi.

Manisa’da 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda birkaç hafta arayla bini aşkın asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, bir asker hayatını kaybetmişti.

Askerlere yemek veren şirketin çalışanları ve yöneticileri gözaltına alınırken, bir aşçı askeriyedeki suyun lağım koktuğunu söylemişti.

‘Heyet inceleme yapıyor’

Işık, inceleme ve soruşturmanın sürdüğünü kaydederek, “Milli Savunma Bakanlığı olarak görevinde ihmali olabilecek askeri personelle ilgili idari inceleme ve soruşturma başlattık. Teftiş Kurulumuzdan dört kişilik heyet şu anda incelemesini yapıyor” dedi.

Işık, zehirlenme vakasının ilk anından beri dile getirilen ‘sabotaj’ iddialarını da değerlendirdiklerini söyledi: “Hiçbir ihtimali dışlamadan her türlü ihtimalin üzerine gidiyoruz.”