Manisa’da parkta hamile kadına saldıran adama tahliye

Manisa’da bir parkta spor yapan dört aylık hamile Ebru Tireli’ye saldıran Davut K. hakkında tahliye kararı verildi. Saldırganın başka bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutukluluğu devam edecek.

Turgutlu 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada hakim Gizem Akdemir, sanığın olay günü 14 yaşındaki Y.Ş.A. isimli kız çocuğunu taciz ettiği yönünde açılan davayla, darpla ilgili dava dosyasının birleştirildiğini söyledi.

Suçlamaları reddetti

SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) yoluyla duruşmaya katılan tutuklu sanık Davut K., kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, “Ben böyle bir şey yapmadım, suçlamayı kabul etmiyorum. Ebru Tireli olayında da anlattım, yedi sekiz yıldır gözlük kullanıyorum. Ben onun erkek ya da kadın olduğunu fark etmedim ve daha önce ifademde de belirttiğim gibi kendisine yönelik herhangi bir eylemde bulunmadım” diye konuştu.

Davut K., cinsel istismar suçlamasıyla ilgili de olayı hatırlamadığını iddia etti: “Bu olayda da suçlamaları kabul etmediğimi daha önce verdiğim ifadede belirtmiştim. Olay günü sanayi yolundan geçmiş olabilirim. Böyle bir kız çocuğu da hatırlamıyorum. Ben 36 yaşındayım, ailem ve 3,5 yaşında bir kızım var. Daha önce böyle bir suçtan dolayı hakim karşısına da çıkmadım, böyle bir şey yapmadım.”

Bir davadan tahliye, diğerinden tutukluluğuna devam

Her iki dava dosyasıyla ilgili kararını açıklayan hakim, Davu K.’nın Ebru Tireli’ye yönelik suçlardan delil karartmaya yönelik şüphesi bulunmadığından serbest bırakılmasına karar verirken, çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla ilgili davada tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 3 Mart’a ertelendi.

Ne olmuştu?

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dört aylık hamile Ebru Tireli (32) evinin yakınında bulunan bir parkta spor yaparken adının Davut K. olduğu belirtilen bir kişinin saldırısına uğramıştı.

Kırmızı bir arabadan inen adam, yürüyüş yapan Tireli’nin yanına giderek, “Bir daha burada yürüyüp spor yapmayacaksın” tehdidiyle ayakkabısını çıkarıp vurmaya başlamıştı. Yüzüne aldığı darbelerle yere düşen Tireli, karnındaki bebeğini korumak için saldırgandan özür dilemek zorunda kalmıştı.

Tireli, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: “Hamileyim, ne olur vurma diyerek yalvardım, ne olduğunu anlamadım. Gözü dönmüş bir şekilde bana vurmaya devam etti. Yere düştüm, başımı kaldırıma vurdum, bu kez üzerime çıkıp, yüzüme vurmaya devam başladı… Hem küfür ediyor hem de vuruyordu. Sonra birden beni bırakıp kaçtı.”

Olayın ardından ilkin şüpheli olarak tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan Mehmet T. hakkında savcı takipsizlik kararı verdi.

Başka bir suçtan daha aranıyormuş

Olayın gerçek şüphelisi Davut K. aranırken, polise başvuran N.Ç., kendisinin de daha önce parka yakın bir bölgede cinsel saldırıya uğradığını anlatmış, eşkal bilgisi vermişti.

Polis bu bilgilerden de yararlanarak ilçedeki bir otoparkta, Tireli’ye saldıran kişinin gezdiği araca benzer kırmızı bir araç olduğunu tespit etmişti. Otomobilin plakasından yola çıkan polis, Tireli’nin saldırıya uğradığı parkın bulunduğu Osman Gazi Mahallesi’nde oturan tuğla fabrikası çalışanı Davut K.’yı gözaltına alınmıştı. Antidepresan haplar kullandığı öne sürülen Davut K., tutuklanmıştı.