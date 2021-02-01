Manisa’da ölü bulunan dört genç toprağa verildi

Manisa’nın Ahmetli ilçesi Kestelli Mahallesi’nde, dün ölü bulunan dört gencin cenazesi defnedildi.

Fotoğraf: AA

Mahalledeki tarlasından dönen bir çiftçi, dün akşam yol kenarında bir aracın yanında dört ceset görünce durumu jandarmaya bildirmişti. Olay yerinde yapılan incelemede Serkan (23) ve Ümit Zangal (20) ile Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın’ın (24) hayatını kaybettiği belirlenmiş, bu kişilerden üçünün av tüfeğiyle başlarından vurulduğu, birinde ise ateşli silah ya da kesici, delici alet yarası olmadığı tespit edilmişti. Tüfeğin Muharrem Zengin’in babasına ait olduğu belirlenmişti.

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AA’nın haberine göre 22 yaşındaki Muharrem Zengin’in cenazesi, ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Evinin önünde helallik alınmasından sonra mahalle camisine götürüldü (üstte).

Cenaze namazını kıldıran imam Şükrü Karakuş, “Muharrem’i çocukluğundan beri tanırım, başarılı, terbiyeli ve ahlaklı bir çocuktu. Böyle olduğuna şahitlik ederiz. Rabb’im taksiratını affetsin” ifadelerini kullandı.

Zengin’in cenazesi, kılınan namazının ardından mahalle kabristanında toprağa verildi.

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Anne Birgül Zengin ile baba Suat Zengin, cenazede sürekli gözyaşı döktü. Eşine yaslanarak ayakta durabilen anne Birgül Zengin, oğlunun asker olmayı hayal ettiğini belirterek şunları söyledi: “Kuzumu al bayraklarla askere yollayacaktım ben. Hiç üzmezdi o beni, beni bırakmaz o. Bir tanem, o benim canım” dedi.

Bir gün önce babasını aramış

Hayatını kaybeden Muharrem Zengin’in olaydan bir gün önce babasını arayarak, “Alaşehir’den liseden arkadaşlarım geldi. Cumartesi akşam bir arkadaşımızı askere uğurladık. Alaşehir’den gelen misafirlerle köydeki evde kalacağız” dediği öğrenildi.

Çiftçilikle uğraşan Suat Zengin’in Ahmetli ilçe merkezinde oturduğu, oğlu Muharrem’in de babasına işlerinde yardım ettiği, herhangi biriyle husumetinin olmadığı belirtildi.

Neşet Dalgın doğum gününde toprağa verildi

Serkan ve Ümit Zangal ile Neşet Dalgın’ın cenazeleri ise Alaşehir ilçesi Kavala Camisi’ne götürüldü.

Neşet Dalgın’ın bugün 25’inci doğum günü olduğu belirtildi.

Üç arkadaşın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Alaşehir Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye gençlerin yakınlarının yanı sıra Neşet Dalgın’ın Suriye’de görev yapan kardeşi Jandarma Uzman Çavuş Mert Dalgın ile Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Üç gencin yakınları, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.

‘Anneciğim ne olur kalk’

Üniversite sınavlarına hazırlandığı öğrenilen Ümit Zangal’ın annesi Naciye Zangal, cenaze namazına kadar oğlunun naaşının başından ayrılmadı. Oğlunun tabutunu öpüp gözyaşı döken Zangal, “Anneciğim lütfen kalk. Benim çocuğum karıncayı incitmez. Çok erken yavrum, ne olur kalk” diye yalvardı.

Ümit Zangal’ın amcasının oğlu Serkan Zangal’ın ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde öğrenci olduğu belirtildi.