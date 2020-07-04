Manisa’da ‘kedi’ tartışması nedeniyle annesini öldürüp videoya çekmiş

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde evde cesedi bulunan kadının, oğlu tarafından öldürüldüğü tespit edildi.
DHA’nın haberine göre, Arda Mahallesi’nde yaşayan Nuray D. (54), 2 Temmuz’da eve tadilat için gelen ustalar tarafından mutfakta ölü bulundu.
Soruşturma başlatan polis ekipleri, Nuray D.’nin 20 yaşındaki oğlu İ.S.’yi sorguladı. İ.S. ilk ifadesinde, tansiyon hastası annesiyle sabah kahvaltı yaptıktan sonra işe gittiğini ve annesinin ölümünü komşularının haber vermesiyle öğrendiğini söyledi.
Şüpheli ifadeleri üzerine gözaltına alınan İ.S., ikinci sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti.
Ölen annesinin videosunu çekmiş
Zanlının, sokakta bulduğu kedileri eve getirmek istediği için kahvaltı yaparken annesiyle tartışmaya başladıklarını, bu sırasında göğüs kısmından ittiği annesinin dengesini kaybederek başını mutfak bankosuna vurduğunu, yere düşen annesinin durumunu cep telefonu kamerasıyla kaydettikten sonra korkuyla evden çıkıp işe gittiğini söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.