Manisa’da kadın cinayeti: Koruma kararı aldırdığı eski sevgilisi tarafından öldürüldü

Manisa’nın Salihli ilçesinde Semiha Peker (33), çalıştığı tavuk fabrikasındaki işine gitmek için servis beklediği sırada daha önce hakkında koruma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı Y.K. (43) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Salihli ilçesinde yaşayan ve Turgutlu ilçesindeki bir tavuk fabrikasında çalışan bir çocuk annesi Peker, sabah saat 07:00 sıralarında servise bineceği Şehitler Mahallesi’ndeki alışveriş merkezinin önüne gitti.

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Peker’in arkadaşlarıyla servisi beklediği sırada aracıyla onlara yaklaşan Y.K., genç kadına pompalı tüfek ile üç el ateş etti ve kaçtı.

Ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırılan Peker müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden saldırganın kaçtığı yön tespit edildi.

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Polis, Y.K.’nın arkadaşından ödünç aldığı ortaya çıkan hafif ticari aracı, Yılmaz Mahallesi Gölmarmara yolu üzerinde terk edilmiş olarak buldu. Olayda kullandığı pompalı tüfeğin de aracın içinde olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.