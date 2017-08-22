Manisa’da iki günde iki yıldırım: Bir çiftçi öldü, altı işçi yaralı

Manisa’da iki günde yıldırım düşmesi sonucu bir çiftçi hayatını kaybetti, altı mevsimlik işçi yaralandı.

İlk olay Akhisar ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Gökçeköy’de dün meydana geldi.

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Bağda üzüm seren evli ve iki çocuk babası 36 yaşındaki Bayram Altıntaş’a yıldırım düştü. Altıntaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Altı işçi yaralı

İkinci olaysa Şehzadeler ilçesinde bugün meydana geldi.

Hacıhaliller mahallesi Maltepe mevkiinde çalışan mevsimlik işçilerin yakınındaki bir ağaca yıldırım düştü.

Olayda yaralanan altı işçi ambulanslarla Manisa ve Merkez Efendi devlet hastanelerine kaldırıldı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçilerin durumu iyi.