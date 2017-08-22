Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Manisa’da iki günde iki yıldırım: Bir çiftçi öldü, altı işçi yaralı

Pin1
Share1
WhatsApp
Flip
Pocket
+1
Shares 2

 

Manisa’da iki günde yıldırım düşmesi sonucu bir çiftçi hayatını kaybetti, altı mevsimlik işçi yaralandı.

Altıntaş. (Fotoğraf: DHA)

İlk olay Akhisar ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Gökçeköy’de dün meydana geldi.

Reklam

Bağda üzüm seren evli ve iki çocuk babası 36 yaşındaki Bayram Altıntaş’a yıldırım düştü. Altıntaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Altı işçi yaralı

İkinci olaysa Şehzadeler ilçesinde bugün meydana geldi.

Hacıhaliller mahallesi Maltepe mevkiinde çalışan mevsimlik işçilerin yakınındaki bir ağaca yıldırım düştü.

Olayda yaralanan altı işçi ambulanslarla Manisa ve Merkez Efendi devlet hastanelerine kaldırıldı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçilerin durumu iyi.

Pin1
Share1
WhatsApp
Flip
Pocket
+1
Shares 2

SON HABERLER

‘Akıncı davası’nda savunma yapan Hakan Evrim: Ortada darbe planı yok

Darbe girişimi davasında savunma yapan Akıncı Üssü’nün eski komutan tuğgeneral Hakan Evrim, darbe girişimini Fethullah Gülen gibi ‘Hollywood filmi’ne benzeterek, Kemal Batmaz’ı tanımadığını, genelkurmay başkanına da ‘Gülen’le görüştürme teklifi’ yapmadığını savundu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...