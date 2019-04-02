Manisa’da eşeğe işkence eden iki kişi serbest bırakıldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, traktör römorkuna iple bağladığı eşeğe eziyet ettiği ileri sürülen iki şüpheli yakalandıktan sonra, haklarında cezai işlem yapılmak üzere jandarma tarafından serbest bırakıldı.

Fotoğraflar: DHA

Geçen 28 Mart’ta, İzzettin Mahallesi, Kısmalıyolu mevkinde, seyir halindeki traktörün römorkuna iple bağlanarak koşturulan eşeği gören bir sürücü o anları cep telefonuyla görüntüledi. Hayvana yapılan eziyet yerel basında da yer aldı. Olayın duyulmasının ardından jandarma soruşturma başlatmıştı.

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Eşeği traktörünün römorkuna bağlayıp koşturan şüphelilerin R.K. (24) ve M.A. (24) olduğu belirlendi. İki şüpheli 31 Mart’ta evlerinde yakalandı.

İkili hakkında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanmak üzere tutanak tutuldu. Tutanaklar Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü’ne gönderilirken, iki şüpheli serbest bırakıldı.

Kötü muamele yapılan eşek de bulunup Turgutlu belediyesi veterineri tarafından muayene edildikten sonra hayvan barınağına teslim edildi.