Manisa’da dört yaşındaki çocuğu istismar eden adama ağırlaştırılmış müebbet ve 51 yıl hapis

Manisa’da dört yaşındaki kız çocuğunu tecavüz edip öldüren 46 yaşındaki adama ağırlaştırılmış müebbet ve 51 yıl hapis cezası verildi.

Alaşehir ilçesinde yaşayan Bilal ve Suriye Kupal çiftinin dört yaşındaki kızları Irmak Kupal, Menderes Mahallesi Elmadap Caddesi’ndeki evlerinin önünde oynarken 14 Ekim 2016’da kayboldu.

Aile, kızlarını ararken bir televizyon programına da çıkarak 46 yaşındaki Himmet Aktürk’ten şüphelendiklerini söyledi. Aynı programa çıkan Aktürk, suçunu itiraf etti, reklam arasında polislerce gözaltına alındı.

Polis, Aktürk’ün gösterdiği bölgede üç gün arama yaptı. Irmak Kupal’ın ayakkabıları evine 2 kilometre uzaklıkta, cenazesi de bir bağda bulundu.

Üç suçlama

Himmet Aktürk hakkında Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme’, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’dan dava açıldı.

Aktürk’ün bugün görülen duruşmasında, ruh sağlığının yerinde olduğuna dair rapor mahkeme ulaştı.

Daha önce hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Aktürk, savcılık ve poliste verdiği ifadesini hatırlamadığını, emniyette dövülerek ifadesinin alındığını öne sürdü.

Mahkeme, Aktürk’e ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 51 yıl hapis cezası verdi.

Baba eşini öldürmüştü

Irmak Kupal’ın babası Bilal Kupal, eşi 27 yaşındaki Suriye Kupal ve diğer kızı 10 yaşındaki Ayşe Kupal’ı bıçaklayıp öldürmüş, sonra da intihara teşebbüs etmişti. Tedavisinin ardından taburcu olan ve eşinin uykusunda kendisini öldürmeye çalıştığını öne süren Bilal Kupal tutuklanmıştı.