Manisa’da dört gencin ölümüne ilişkin soruşturma: Deliller Kriminal Daire Başkanlığı’nda incelenecek

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde yol kenarında cansız bedenleri bulunan dört gencin ölümüne ilişkin deliller Kriminal Daire Başkanlığı’nda incelenecek.

Fotoğraf: AA

Ahmetli’de, pazar günü (31 Ocak), tarlasından dönen bir çiftçi yol kenarında bir aracın yanında dört ceset görünce durumu jandarmaya bildirmişti. Cansız bedenlerin Serkan (23) ve Ümit Zangal (20) ile Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın’a (24) ait olduğu belirlenmişti. Bu kişilerden üçünün av tüfeğiyle başlarından vurulduğu, Ümit Zangal’da ise ateşli silah ya da kesici delici alet yarası olmadığı tespit edilmişti. Cenazeler dün toprağa verilmişti.

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Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, olay yerinde bulunan başta av tüfeği olmak üzere bütün delilleri topladı.

Parmak izi alındı

Ekipler, olay yerinde park halindeki otomobil, olayda kullanıldığı düşünülen, Muharrem Zengin’in babasına ait av tüfeği ve cesetlerin üzerinden parmak izi alındı. Parmak izleriyle gençlerin cep telefonlarını ve bir gece önce Kestelli Mahallesi’nde kaldıkları evdeki deliller, incelenmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderildi.

Olayı aydınlatmak için yoğun çaba sarf eden jandarma, başkanlıktan çıkacak rapor sonuçlarını bekliyor.

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Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı’nda tanıkların ve hayatını kaybeden gençlerin yakınlarının ifadeleri alınıyor. Gençlerin yakınlarından, ölen gençlerin el yazılarının olduğu defterler de istendi.

Bugüne kadar 25 kişinin tanık olarak ifadesine başvuruldu.