Manisa’da dört gencin ölümüne ilişkin rapor: Birinin ölüm nedeni uyuşturucu, üçü intihar etmiş

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde yol kenarında cansız bedenleri bulunan dört gencin ölümüne ilişkin deliller Kriminal Daire Başkanlığı’nda incelendi. Birinin ölümüne uyuşturucu kullanımının neden olduğu, üçünün ise intihar ettiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Ahmetli’de, pazar günü (31 Ocak), tarlasından dönen bir çiftçi yol kenarında bir aracın yanında dört ceset görünce durumu jandarmaya bildirmişti. Cansız bedenlerin Serkan (23) ve Ümit Zangal (20) ile Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın’a (24) ait olduğu belirlenmişti.

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Bu kişilerden üçünün av tüfeğiyle başlarından vurulduğu, Ümit Zangal’da ise ateşli silah ya da kesici delici alet yarası olmadığı tespit edilmişti. Tüfeğin Muharrem Zengin’in babasına ait olduğu belirlenmişti. Cenazeler 1 Şubat’ta toprağa verilmişti.

Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı’ndan beklenen kriminal rapor, Turgutlu başsavcılığına ulaştı.

Soruşturmayı yürüten başsavcılık tarafından incelenen rapora göre Ümit Zangal uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti. Muharrem Zengin, Neşet Dalgın ve Serkan Zangal ise av tüfeğiyle sırayla intihar etti.