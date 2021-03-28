Manisa’da çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, ‘alacak verecek’ meselesi nedeniyle hırdavatçıda çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre ilçeye bağlı Paşa Mahallesi 3’üncü Sokak’taki hırdavatçıda iki grup arasında alacak verecek tartışması çıktı.

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Kavgada, hırdavatçının sahipleri Ö.O.D, E.A.D. ve F.M.D. ile diğer gruptan C.D. tabancayla yaralandı; üç şüpheli ise kaçtı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan C.D., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Ö.O.D. ve F.M.D’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.