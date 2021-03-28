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Yaramazlara biraz batar!

Manisa’da çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, ‘alacak verecek’ meselesi nedeniyle hırdavatçıda çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. 

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre ilçeye bağlı Paşa Mahallesi 3’üncü Sokak’taki hırdavatçıda iki grup arasında alacak verecek tartışması çıktı. 

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Kavgada, hırdavatçının sahipleri Ö.O.D, E.A.D. ve F.M.D. ile diğer gruptan C.D. tabancayla yaralandı; üç şüpheli ise kaçtı.  

Hastaneye kaldırılan yaralılardan C.D., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

Yaralılardan Ö.O.D. ve F.M.D’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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