Manisa’da bir okul servisi şoförü: Alkollü çıktı, aracı bağlandı, ceza ödedi

Manisa’da bir okul servisi şoförünün ehliyetine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el kondu.

İl jandarma ekipleri dün sabah, Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi’nde okul servislerine yönelik denetim yaptı.

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Denetim sırasında araçlar durdurulup evrak ve alkol kontrolü yapıldı.

Okul servisi şoförü 40 yaşındaki Ş.T.’nin 0.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ş.T.’nin ehliyetine altı ay süreyle el konup 1002 lira para cezası kesildi. Kullandığı servis aracı ise otoparka çekildi.

Gün boyu yapılan denetimlerde ayrıca 30 servis aracı kontrolden geçirilirken ‘Okul Servis Taşıma Yönetmeliği’ne uymadığı belirlenen beş servis aracına toplam 1077 lira idari para cezası kesildi.