Manisa’da bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple bağlanıp dövüldüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple bağlanıp dövüldüğü iddia edilen zanlı hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre İ.F (39) ile A.A. (41) arasında Adala Mahallesi yakınında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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A.A’yı karnından bıçakla yaraladığı iddia edilen İ.F., olay yerinden uzaklaştı.

Ağır yaralanan A.A., 112 Acil Servis ekibince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Bu olaydan bir süre sonra A.A.’nın arkadaşları E.T. (27), M.K. (26), İ.D.E. (20) ve K.A. (26) tarafından bir depoya götürülerek iple bağlanıp dövüldüğü ileri sürülen İ.F., kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Olaya karıştıkları belirlenen dört şüphelinin jandarma tarafından gözaltına alındığı, bıçakla yaralanan A.A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.