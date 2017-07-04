Asker zehirlenmeleri soruşturmasında üç subaya tutuklama talebi

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Manisa’da bine yakın askerin zehirlenmesiyle ilgili soruşturmasında üç subay hakkında tutuklama talep edildi.

Manisa’da 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda birkaç hafta arayla bini aşkın asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, bir asker hayatını kaybetmişti.

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Askerlere yemek veren şirketin çalışanları ve yöneticileri gözaltına alınırken, bir aşçı askeriyedeki suyun lağım koktuğunu söylemişti.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında subay ve astsubaylarla yemek şirketi görevlilerinin de bulunduğu bulunduğu 48 gözaltına alınmıştı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, altı subay ve astsubayın açığa alındığını açıklamıştı.