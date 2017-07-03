Manisa’da asker zehirlenmeleri raporu: Yemekte mikroorganizma tespit edildi

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Manisa’da 1000’in üzerinde askerin zehirlenmesinin ardından, yemekte mikroorganizma tespit edildiği açıklandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre olayla ilgili raporu açıklayan Sağlık Bakanlığı, suların temiz çıktığını, yemekte mikroorganizma bulunduğunu ifade etti.

Manisa’da 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda birkaç hafta arayla bini aşkın asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, bir asker hayatını kaybetmişti.

Askerlere yemek veren şirketin çalışanları ve yöneticileri gözaltına alınırken, bir aşçı askeriyedeki suyun lağım koktuğunu söylemişti.