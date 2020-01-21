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Yaramazlara biraz batar!

Manisa’da annesini 15 yerinden bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi

Manisa’nın Kula ilçesinde, annesini 15 kez bıçaklayan ardından da polise teslim olan 18 yaşındaki genç adliyeye sevk edildi.

Fotoğraflar: DHA

Ailesinden ayrı yaşayan Kaan A., dün saat 20:00 sıralarında annesi Ummuhan A.’nın Seyitali Mahallesi Kula Eski Sanayi Sitesi yakınındaki evininin önüne gitti.

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18 yaşındaki genç, annesini cep telefonuyla arayıp aşağıya inmesini söyledi, sonra da bıçakla evin önünde annesine saldırdı.

Ummuhan A.’nın yardımına koşan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, kadını hastaneye götürdü.

Çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen saldırı sonrası kaçan Kaan A., kısa süre sonra teslim oldu.

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