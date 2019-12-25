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Yaramazlara biraz batar!

Manisa’da aile hekimi intihar etti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, bir sağlık ocağında aile hekimi olduğu öğrenilen doktor Musa A.(48), oturduğu apartmanın çatı katındaki kömürlüğünde kendini asarak intihar etti.

Fotoğraf: DHA

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Alaşehir ilçesindeki bir apartmanın kömürlüğünde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Dr. Musa A., akşam saatlerinde oturduğu apartmanın çatı katındaki kömürlüğüne giderek kendini iple astı. Eşinin eve gelmemesi üzerine durumdan şüphelenen F. A., ilk önce apartmanın yakınında bulunan kahvehaneye gitti. Burada eşini bulamayan F. A., oturdukları apartmanın kömürlüğü çıktığında Musa A.’yı ipte asılı halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Musa A.’nın yaşadığının belirlemesi üzerine ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Musa A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki çocuk babası olduğu öğrenilen Musa A.’nın ölümü yakınlarını yasa boğdu.

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Polis ekiplerin olayla ilgili soruşturma başlattı.

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