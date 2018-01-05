Manisa’da acemi er ‘IŞID üyeliği’ suçundan tutuklandı

Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’na bağlı Albay Arif Seyhun Kışlası’na bir ay önce temel eğitimini almak üzere teslim olan ve kimliği açıklanmayan asker, IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Acemi erlere yönelik kimlik sorgulanmasında, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden gelen asker hakkında, IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunduğu belirlendi.
Acemi asker, 16 Aralık’ta gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İsmi açıklanmayan askerin, ‘IŞİD canlı bombacısı’ olduğu şüphesiyle hakkında yakalama çıkarıldığı öğrenildi.