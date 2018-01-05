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Yaramazlara biraz batar!

Manisa’da acemi er ‘IŞID üyeliği’ suçundan tutuklandı

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Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’na bağlı Albay Arif Seyhun Kışlası’na bir ay önce temel eğitimini almak üzere teslim olan ve kimliği açıklanmayan asker, IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters

Acemi erlere yönelik kimlik sorgulanmasında, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden gelen asker hakkında, IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

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Acemi asker, 16 Aralık’ta gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İsmi açıklanmayan askerin, ‘IŞİD canlı bombacısı’ olduğu şüphesiyle hakkında yakalama çıkarıldığı öğrenildi.

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