Diken

Yaramazlara biraz batar!

Manisa’da 5.5 büyüklüğünde deprem

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 10:21’de olan depremin derinliği 9.29 km olurken, deprem İzmir, Bursa ve çevre illerde hissedildi.

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