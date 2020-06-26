Manisa’da 5.5 büyüklüğünde deprem

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 10:21’de olan depremin derinliği 9.29 km olurken, deprem İzmir, Bursa ve çevre illerde hissedildi.
Yaramazlara biraz batar!
Dünyadan corona haberleri…
Covid-19 salgını sürecinde vakaların artmasının nedenlerinden olan taziye ziyaretlerinin önüne geçmek için Diyarbakır’daki İl Pandemi Kurulu ‘ikna ekipleri’ kurdu.
Son günlerde etkili sağanak yağış sonrası sel felaketiyle ilgili klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Cengiz Uzun uyardı: “Sel suyuna kanalizasyon suyu karışmışsa corona virüsü bulaşma ihtimali var.”
İstanbul’da, deniz ulaşımını yaygınlaştırmak amacıyla Şehir Hatları vapurlarının ücreti, 31 Ağustos’a kadar saat 10:00-16:00 arasında 5 kuruşa düşürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih Sultan Mehmet’in, bir özel koleksiyondaki portresini, Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlenen açık artırmada 770 bin sterline (6.56 milyon lira) satın aldı.