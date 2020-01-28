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Yaramazlara biraz batar!

Manisa’da 5.1 büyüklüğünde deprem: İzmir ve Bursa’da da hissedildi

Manisa’da bugün 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, saat 14:26’da meydana gelen depremin derinliği 9.1 kilometre olarak ölçüldü.

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AFAD, depremin büyüklüğünü 4.8 olarak verdi. Kırkağaç ilçesi merkezli deprem İzmir ve Bursa’dan da hissedildi.

Valilik şu bilgilendirmeyi yaptı: “28.01.2020 tarihinde saat 14.26’da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir.”

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