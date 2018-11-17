Manisa’da 21 asker akşam yemeğinden sonra hastanelik oldu

Manisa’da 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Manisa 1’inci Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığı Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası’nda görevli askerler, dün akşam yemeği sonrası rahatsızlandı.

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Mide ve baş ağrısı şikayeti olan 21 asker Merkezefendi Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, askerlere ‘hafif besin zehirlenmesi’ teşhisi konduğunu bildirdi.

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Askerler ayakta tedavi edildi ancak tedbir amacıyla gece boyu hastanede gözetimde tutuldular.

Kışlada beş bin askere akşam yemeğinde kıymalı patates, çorba, bulgur pilavı ve puding verildiği öğrenildi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, hiçbir askerin durumunun ciddi olmadığını belirterek şu bilgileri verdi: “Hastanedeki ve askeriyedeki arkadaşlarla görüştük. Herhangi bir askerimizde hayati tehlike yok. Askeriyede beş bin kişi yemek yemiş ancak 21’i mide ağrısı şikayetiyle askeriye revirine başvurmuş. Daha sonra hastaneye getirildiler. Şu an tedavi altındalar. Herhangi sıkıntılı bir durum şu an için yok.”

Manisa’da daha önce de kışlada yemek yiyen askerler rahatsızlanarak hastanelik olmuştu.