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Manisa başsavcısı: Ankara merkezli gözaltılar olabilir


 

Yüzlerce askerin zehirlendiği Manisa’da başsavcı, 24 kişinin gözaltında bulunduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde Ankara merkezli birtakım gözaltıların da olabileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda önceki gün 69, dün de akşam yemeğinin ardından 731 asker rahatsızlanmıştı.

Başsavcı Akif Celalettin Şimşek’in açıklamaları özetle şöyle:

– Burası büyük bir birlik, 6-7 bin askerin aynı anda temel eğitim faaliyeti icra ediyor. Toplu yaşam alanlarında bazı zamanlarda hijyen sorunu yaşanabiliyor. Tespit edebildiğimiz kişiler hakkında yasal işlem başlattık. Bu devam edecek.

– O gece yaşanan olayda birlikten rahatsızlandığını beyan eden 731 askerimiz vardı. Bu sayı akşam itibariyle 8’e indi. Bu arkadaşlarımızın da hayati riski olduğu için tutulmuyor. Gıda zehirlenmesi teşhis ve tanımız şu an en güçlü olan ihtimal.

– Özellikle asker aileleri müsterih olsun. Yasal süreci zaten biz 23 Mayıs’taki olayda başlatmıştık. 12 askerimizde de ciddi sağlık sorunu oluşacak vaka ile karşı karşıya kalmıştık.

– Şu an Manisa merkezde bu işin mutfağından, alımına kadar, yüklenici firmanın çalıştırdığı, sorumlu tuttuğu gıda mühendisleri, aşçılar, servis ve sevk yapanlarla ilgili sorgumuz devam ediyor. Şu an için sayı 24. Sorgulardan sonra özellikle Ankara merkezli de birtakım gözaltılar olabilir. Emniyette sadece bu işle ilgilenmesi için özel bir ekip oluşturduk. Adliyedeki 2 savcı da bu büroda işe yoğunlaşacak.

– Son dönemlerde büyük birliklerde yemeklerin Milli Savunma Bakanlığı’nda yapılan ihalelerin sonucunda özel firmalara verilmesi, o firmaların piyasadan temin ettiği gıdalarla bu yemeklerin yapılması ve devamında maalesef bu sıkıntılar meydana geldi.

– Askerlerle ilgili soruşturma başlatılmadı. Kesinlikle bu çocuklarla açılan bir disiplin soruşturması ve dayak olayı yok.

– Çocuklarının burada herhangi bir darp edildiğine dair, dövüldüğüne dair iddia ve beyanı olan herkesin bize müracaat etme hakkı var. Malum artık askeri kanunlar ve askeri mahkemeler artık yürürlükten kaldırıldığı için bu tür birliklerde meydana gelen her türlü sıkıntı ve problemlerde suç arz eden konular doğrudan sivil savcılık ve sivil mahkeme sıfatıyla bizler yetkiliyiz.

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