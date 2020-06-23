Manisa, Aydın ve Kırklareli’nde sel ve hortum hayatı felç etti

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde yaşamı felç eden, can kaybı ve hasara yol açan sağanak yağışın neden olduğu sel ve hortum Aydın, Manisa ve Kırklareli’nde de etkili oldu.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde sağanak sonucu oluşan sele kapılan kişi mahalle sakinlerince kurtarıldı, sel nedeniyle iki ev yıkıldı.

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Manisa’da iki ev yıkıldı (Fotoğraflar: AA)

Ayrıca altı evde zarar oluşurken, bazı çiftçilerin hayvanları telef oldu, ekili alanlar zarar gördü.

Aydın’da hortum

Manisa

Aydın’ın İncirliova ilçesinde oluşan hortum ise 20 evde hasara neden oldu.

Aydın’da hortum binalara hasar verdi

Acarlar Mahallesi’nde hortum sırasında şantiyenin çatısı uçarak 30 metre ilerideki bir ahırın üzerine düştü. Ahırda bulunan büyükbaş hayvanlardan biri yaralandı.

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Kırklareli’nde sel

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Kırklareli’nde sel yaşamı olumsuz etkiledi

İlçede 11 Haziran’dan beri aralıklarla süren yağışlar zaman zaman etkisini arttırıyor. Bugün şiddetli sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu ilçeye ulaşım sağlandığı yollar kapandı.

Bazı vatandaşlar evlerine su girmemesi için kapı önlerine kum çuvalları ile tahta ve battaniye gibi eşyalar yerleştirdi.

Bir mandıranın bahçesindeki kamyonet, bahçeye dolan sulara gömüldü. İçeride mahsur kalan işçiler, suyun çekilmesini bekledi.