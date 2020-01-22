Manisa Akhisar’da 5.6’lık deprem

Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Manisa’nın Akhisar ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünün 5.4 olduğunu bildirdi.

Depremin saat 22:22’de meydana geldiği bildirilirken Akhisar’da halk, sokağa çıktı. Depremde şu ana kadar can kaybı ve yaralanma bilgisi ulaşmadı.

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Depremin merkez üssünün Akhisar ilçesine yakın Musalar köyü olduğu bildiriliyor. Deprem, Manisa’nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Akhisar’daki ilk depremin ardından, yine Musalar köyü merkezli olmak üzere 4.4 ve 3.7 büyüklüğünde saat 22:25 ve 22:34’de olmak üzere iki artçı sarsıntı daha meydana geldi.

Manisa’da saat 17:46’da da merkez üssü Yunusemre ilçesi olmak üzere 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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İstanbul Valiliği, depremin İstanbul’da da hissedildiğini, ancak deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle dendi: “AFAD Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 22:22’de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul’da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun.”