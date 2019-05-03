Mandela’nın cezaevinde kaldığı hücresinin kapısının resmi 672 bin liraya alıcı buldu

Güney Afrika’nın ilk siyah devlet başkanı Nelson Mandela’nın, 2002’de, tema olarak ‘cezaevindeki hücresinin kapısını’ seçerek yaptığı resim ABD’nin New York kentinde düzenlenen açık artırmada 112 bin 575 dolara (672 bin lira) satıldı.

Fotoğraf: BBC

Açık artırmayı düzenleyen Bonhams Müzayedeevi, Apartheid’a (beyazların üstün tutulduğu rejim) karşı yürüttüğü mücadele nedeniyle 27 yıl hapis yatan Mandela’nın resminin tahmin edilenin iki katına yakın fiyata alıcı bulduğunu açıkladı. 1990’da Robben Adası’ndaki cezaevinden çıkan Mandela’nın eflatun tonlarını kullandığı resminin adı ‘Hücre Kapısı, Robben Adası’.

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Bonhams’ın Modern Afrika Sanatları Direktörü Giles Peppiatt, Mandela’nn 20-25 resim yaptığını, kendi adını taşıyan vakfa gelir sağlamak için bazılarının reprodüksiyonunun yapıldığını söyledi. Peppiatt, açık artırmada satılan resmin de uzun süre Mandela’nın kızı Pumla Makaziwe Mandela’nın evinde saklandığını belirtti.

1994-1999 yıllarında devlet başkanlığı yapan Mandela 2013 yılında hayatını kaybetti.